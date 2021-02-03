РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. Новый детский сад в составе жилого комплекса «Домодедово Парк» планируют открыть 1 сентября 2022 года, сообщается в аккаунте пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Два детских сада на 250 и 240 мест будут построены за счет застройщика «СЗ «Град Домодедово». Застройщик пообещал, что детский сад откроется 1 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Также в ЖК спроектируют второй блок школы. Строить его будут за счет средств бюджета Московской области при софинансировании из муниципального бюджета в 2023-2025 годах. Сроки строительства сдвинулись, так как статьи регионального бюджета были пересмотрены из-за пандемии коронавируса.

Также будет рассмотрена возможность использования школьного стадиона во внеурочное время как спортивного объекта, а спортплощадку в ЖК «Домодедово Парк» передадут на обслуживание городскому комитету по культуре, делам молодежи и спорту.