РИАМО - 3 фев. Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны дома Еропкина, построенного в XVIII веке, к сегодняшнему дню сохранился и внешний вид здания, и часть внутреннего убранства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Особую ценность представляют веерные замки и львиные маски над окнами первого этажа, герб в тимпане фронтона, отделка фасадов, в том числе белый камень. Уникальны чугунные колонны дома, колонны в домовой церкви Марии Магдалины, лепные розетки, а также печи второй половины XIX века», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В доме также сохранились лестницы XVIII — второй половины XIX века с чугунным ограждением, покрытие полов, которые выложены чугунными плитами с рисунком двух типов.

Кроме того, ценным признано оформление интерьера домовой церкви Марии Магдалины, станковая живопись на холстах начала XX века, орнаментально-декоративные росписи и части коридора второго этажа.

Здание возвели по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Современный адрес исторического объекта: улица Остоженка, дом 38, строение 1.