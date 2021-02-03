РИАМО - 3 фев. В России необходимо постепенно отказываться от выдачи льготной ипотеки, так как в дальнейшем ипотечная ставка в 6,5% годовых может привести к избыточным рискам, сообщает РИА Новости.

По словам главы департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизаветы Даниловой, социальный характер данной программы постепенно теряется, так как в крупных городах обеспеченные жители используют ее как один из способов вложения денег в условиях растущих цен на недвижимость.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье. В последние годы они довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — сказала Данилова.

Она отметила, что изначальная цель программы была сделать жилье доступным для широких слоев населения, однако практика показала, что из-за роста цен на рынке именно этот фактор сходит на нет.

В настоящий момент наибольший объем выдачи льготных ипотечных займов, и, соответственно, ценовое давление наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях и в Краснодарском крае. При этом программа направлена на все регионы страны.

Данилова считает, что льготную ипотеку необходимо оставить в тех регионах России, где наблюдается наиболее сложная ситуация с жильем.

Весной 2020 года в России начала действовать программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Ранее программу продлили до 1 июля 2021 года. ​

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