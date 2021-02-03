РИАМО - 3 фев. Здание училища олимпийского резерва №1 отремонтируют в столичном районе Восточное Измайлово, строителям предстоит заменить все двери и окна, а также инженерные коммуникации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В залах женской и мужской гимнастики предусмотрена установка новых зеркал, замена хореографических станков. Будут нанесены логотипы на стену и пол. Существующий архитектурный облик здания в ходе работ будет сохранен», — сказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Также в здании обновят кровлю – она будет очищена от ржавчины, загрунтована и покрашена. Внутри всех помещений поменяют полы и восстановят стены. На лестницах установят новые перила и уложат керамогранитную плитку.

Кроме того, специалисты сменят силовое электрооборудование, систему противопожарного водопровода и горячего водоснабжения в здании.