РИАМО - 3 фев. Столичный центр занятости «Моя карьера» с 16 февраля запускает онлайн-курс по подготовке нянь, на бесплатных занятиях расскажут о различных методах общения с детьми, психологии, безопасности детей во время прогулок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Записаться на обучающую программу могут все желающие. Однако курс особенно актуален для людей среднего и старшего возраста, которые уже накопили богатый опыт общения с детьми. Для них это прекрасная возможность попробовать себя в новой деятельности», ― сказала директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Курс по подготовке нянь в этом году обзавелся новыми лекциями. Например, слушатели узнают о том, как помогать ребенку в дистанционном формате. Также появилась лекция, на которой расскажут об игротерапии и развитии эмоционального интеллекта у детей.

После каждого занятия все участники курса должны будут выполнить домашнее задание, которое получат на почту. После завершения обучения всем выдадут сертификаты, подтверждающие прохождение программы дополнительного образования.