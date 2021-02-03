РИАМО - 3 фев. В столичном технопарке «Слава» завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя, разработанного резидентом технопарка, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет.

«Он (аппарат - ред.) может стать ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков, предназначенных для исследования дальнего космоса», – говорится в сообщении.

Субсидии для разработчика

Разработчик двигателя, компания «СуперОкс», в прошлом году получил от столичного правительства экспортный кешбэк — грант в размере 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Компании также была предоставлена субсидия на инжиниринг – изготовление, а также проведение испытаний, разработку конструкторской и технологической документации, приобретение оборудования.

Заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. Так, резиденты имеют возможность воспользоваться мерами поддержки, а именно налоговыми льготами, субсидиями на инжиниринг, покупку или лизинг оборудования, на экспорт продукции и обучение персонала.

Она добавила, что грант и субсидия компании-разработчику двигателя составили свыше 37,5 миллионов рублей. Так, успешно завершить стендовые испытания двигателя позволила финансовая помощь столицы.

Как устроен двигатель

Электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, создающегося сверхпроводниками. За счет сверхпроводников в конструкции двигатель обладает высокой мощностью.

Разработчики отметили, что сама технология двигателя высокой мощности сможет снизить затраты на выведение, а также доставку космических аппаратов на целевые орбиты. Это позволит сделать космос более доступным.

Инертный газ используется в двигателе с целью создания тяги, что увеличит срок службы космического аппарата, а также позволит двигателю работать дольше.

Технопарки Москвы

В настоящее время в столице функционируют 37 технопарков, где разместились свыше двух тысяч компаний. Так, было создано 67 тысяч рабочих мест. В прошлом году их резидентами стали еще 82 предприятия. В настоящее время пять технопарков находятся на стадии развития в рамках приоритетных инвестпроектов.

Основной сферой деятельности 57% резидентов технопарка «Слава» является биомедицина. Еще 14% занимаются приборостроением, а 29% — электро- и информационными технологиями.

22 предприятия стали резидентами технополиса «Москва» в 2020 г>>