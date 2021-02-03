РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. Ремонт Заревской школы планируют провести в подмосковном Домодедове, в здании обновят инженерные сети, кровлю и фасад, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Елена Болмазова.

2 февраля в микрорайоне Белые Столбы состоялся отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Сейчас проводится конкурсная процедура, мы контракты отыграем в апреле и уже будем готовы выйти на ремонтные работы в Заревской школе, которые будут включать в себя и ремонт кровли, и фасада, и инженерных конструкций», - сказала Болмазова.

В связи с эпидобстановкой отчет администрации прошел в ограниченном формате. На нем присутствовали общественные помощники главы Домодедова, сельские старосты, представители уличных комитетов, руководители предприятий, учреждений, общественных советов, общественной палаты округа, местные депутаты, заместители главы администрации Домодедова, представители территориальных отделов госвласти и СМИ.