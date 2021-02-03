РИАМО - 3 фев. Жители столицы перевели через сервис mos.ru около 2 миллионов рублей, которые направят городским некоммерческим организациям на реализацию благотворительных программ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для реабилитации нужны средства, но в пандемию пожертвования упали практически до нуля. Поэтому мы надеемся, что с помощью сервиса сможем собирать необходимые нам суммы. Даже если горожане будут регулярно жертвовать 10 рублей, это будет замечательным подспорьем», — отметила директор фонда «Спешите делать добро» Татьяна Иванова.

С помощью сервиса также можно переводить средства на счета благотворительных фондов, занимающихся помощью животным. Например, сейчас идет сбор средств на достройку «РэйДома», где будут лечить и социализировать собак.

«Мы с большим оптимизмом настроены на работу с благотворительным сервисом mos.ru в предстоящем году и надеемся, что неравнодушные москвичи поддержат наш проект строительства временного дома для бездомных животных «РэйДом», — сказала руководитель благотворительной программы Лидия Кондрашова.

Кому можно помочь через благотворительный сервис на mos.ru>>