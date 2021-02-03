РИАМО - 3 фев. Возгорание на площади 10 квадратных метров произошло в бытовке в 1-м Коптельском переулке в Центральном округе столицы, пожар оперативно ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании около дома №9 поступило вечером 2 февраля.

«Происходило загорание в бытовке на общей площади около 10 квадратных метров. В 22:23 пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет.