РИАМО - 3 фев. Все станции Московского метрополитена в настоящий момент работают в штатном режиме, ограничения для пассажиров сняты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По требованию полиции вечером 2 февраля был закрыт ряд центральных станций метро, включая «Театральную», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Поезда следовали через данные станции без остановок.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — говорится в сообщении.

Ранее по решению правоохранительных органов также был ограничен доступ граждан на Красную площадь.

Частичное закрытие станции метро «Каширская» продлили до 8 февраля>>