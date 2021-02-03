РИАМО - 3 фев. В Москве и Подмосковье в среду пройдет небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Температура воздуха в этот день будет колебаться от минус 4 до минус 2 градусов», - уточняется в сообщении.

Из-за снижения температуры на дорогах возможно образование гололедицы. Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

До утра 4 февраля в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.