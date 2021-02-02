РИАМО - 2 фев. Главы трех сельхозпредприятий Подмосковья получат свыше 5 миллионов рублей, которые смогут направить на улучшение условий жилья, субсидии выделяются из бюджета региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На строительство или приобретение домов, то есть на улучшение условий жилья, сельские жители - работники трех хозяйств Подмосковья - в этом году получат порядка 5,1 миллиона рублей. Субсидии выделяются из бюджета региона в целях привлечения и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности региона», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что одной из основных задач в развитии Агропромышленного комплекса Подмосковья является создание для граждан, которые проживают в сельской местности, доступных условий для их потребностей в комфортном, а также доступном жилье.

Воскресенский отметил, что министерство заключило соглашения о предоставлении субсидий бюджетам городских округов Лотошино, Ступино и Шаховская. Свидетельства будут вручены сотрудникам сельхозпредприятий «Совхоз имени Кирова», «Агрофирма «Красная заря», а также «Крестьянско-фермерского хозяйства».

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий жителей, которые проживают и работают на сельской территории, предусматривает государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья».