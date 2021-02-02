РИАМО - 2 фев. На улицах 3-я Бухвостова, 1-я Бухвостова, в Проектируемом проезде 917 полностью восстановили движение, его ранее там ограничивали по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение временно ограничивали у здания Мосгорсуда. Кроме того, в этом районе изменяли маршруты общественного транспорта.

«Также полностью восстановлены маршруты трамваев №7, 11, 46 и автобусов №80, 86, 86к, 265 и 311», — говорится в сообщении.

Во вторник в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда прошло заседание по делу «Ив Роше» в отношении оппозиционера Алексея Навального. Приговором суда условный срок блогеру заменили на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима.