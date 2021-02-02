РИАМО - 2 фев. До утра в Подмосковье ожидается изморозь и туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Также на дорогах региона ожидается гололедица. В связи с этим водителей просят не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать дистанцию, а также проявлять осторожной на пешеходных переходах и перекрестках. Во время гололедицы пожилым людям рекомендовано использовать трость с резиновым наконечником или же специальную палку с заостренными шипами.

«Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

При движении на транспортном средстве необходимо исключить лишние маневры. По причине того, что туман скрадывает расстояние, водителям рекомендовали увеличить обычную дистанцию.