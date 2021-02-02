РИАМО - 2 фев. Завершено расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении адвоката и двух бывших следователей, дело направлено в суд, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Член адвокатской палаты Республики Крым и экс-руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ММСУТ СК России) и бывший подчиненный ему следователь обвинялись в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и покушении на получение взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела», - говорится в сообщении.

20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере одного миллиона рублей и разделил ее с соучастниками. В дальнейшем они планировали получить еще одну взятку в особо крупном размере за прекращение следствия.

Этот акт коррупции раскрыли работники отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СК России по Москве и сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.

Доказательная база собрана в достаточной мере, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.