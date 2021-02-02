РИАМО - 2 фев. Из бюджета Московской области выделили 45 миллионов рублей для финансовой поддержки предпринимателей региона в интернете, им будут возмещать до 50% расходов на комиссию маркетплейсов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В существующих условиях субъектам МСП и самозанятым гражданам требуется помощь с выходом на новые каналы сбыта продукции (интернет-ритейл). Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн-сектора», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что поддержка должна особенно помочь самозанятым гражданам и микропредприятиям.

Возместить можно только затраты текущего года. Предпринимателю компенсируют до 50% расходов на оплату комиссии маркетплейса. При этом торговые площадки должны иметь не менее тысячи других поставщиков и службу доставки. Комиссия маркетплейса не должна быть больше 20%.