РИАМО - 3 фев. В столице в 2021 году отреставрируют девять жилых домов-объектов культурного наследия, их реставрацию проведут за счет городских субсидий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этих домах, согласно утвержденному плану, начнется капитальный ремонт, он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса», - сказал Бирюков.

Он добавил, что дома также нуждаются в реставрации из-за наличия сложного архитектурного декора. Так, работы по сложным архитектурным элементам, в числе которых реставрация лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов и парапетов, а также выполнение других работ будет проводиться за счет субсидий.

Бирюков отметил, что на текущий момент разработка и согласование необходимой документации уже завершены. Таким образом, проектные решения на обозначенные дома получили положительное заключение госэкспертизы. ​