РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. В 2021 году в микрорайоне Белые Столбы отремонтируют ряд домов, также продолжится работа по текущему и ямочному ремонту дорог и тротуаров, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Белые Столбы Наталья Филина.

Во вторник в микрорайоне состоялся отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах запланированы следующие работы: замена внутреннего и фасадного газопровода в домах 1, 2, 3 на улице Авенариуса и в домах 4, 5, 6, 8, 10, 12 на улице Геологов. Ремонт фасада, кровли, отмостки дома 1 на улице Рождественской, ремонт кровли дома и отмостки дома 2 также на улице Рождественской, замена балконных плит дома 3 на улице Проспект Госфильмофонда» - сказала Филина.

Она также отметила, что в 2021 году продолжится работа по текущему и ямочному ремонту дорог и тротуаров, реконструкции электрооборудования и ремонту уличного освещения. Также запланированы работы по капитальному ремонту на очистных сооружениях №8.

В связи с эпидемиологической обстановкой отчет администрации прошел в ограниченном формате. На нем присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.