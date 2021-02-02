РИАМО - 2 фев. Детей и сотрудников центра содействия семейному воспитанию «Полярная звезда», где произошел пожар, разместили в ближайшей образовательной организации, их перевезут в другой центр, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Во вторник в столичном центре «Полярная звезда» произошло возгорание. После начала пожара сразу началась эвакуация детей и сотрудников.
Детей и сотрудников центра разместили в ближайшей образовательной организации, где создали комфортные условия. Рядом с детьми находятся их воспитатели. Они помогают им пережить сложившуюся ситуацию. За самочувствием воспитанников внимательно следят специалисты.
К школе направили автобусы, чтобы перевезти детей и сотрудников в ЦССВ «Каховские ромашки».
Пожар был полностью потушен.
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