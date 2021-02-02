РИАМО - 2 фев. Детей и сотрудников центра содействия семейному воспитанию «Полярная звезда», где произошел пожар, разместили в ближайшей образовательной организации, их перевезут в другой центр, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Во вторник в столичном центре «Полярная звезда» произошло возгорание. После начала пожара сразу началась эвакуация детей и сотрудников.

«В момент возгорания в центре находились 36 детей и 15 сотрудников. Они оперативно эвакуированы. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Детей и сотрудников центра разместили в ближайшей образовательной организации, где создали комфортные условия. Рядом с детьми находятся их воспитатели. Они помогают им пережить сложившуюся ситуацию. За самочувствием воспитанников внимательно следят специалисты.

К школе направили автобусы, чтобы перевезти детей и сотрудников в ЦССВ «Каховские ромашки».

Пожар был полностью потушен.