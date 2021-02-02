РИАМО - 2 фев. В первый день работы транспортной карты «Тройка» в Подмосковье больше всего поездок с помощью нее совершили в Королеве, Красногорске и Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За первый день <...> новый способ оплаты проезда протестировали свыше 1,3 тысячи пассажиров областных автобусов», – говорится в сообщении.

Так, пассажиры в Королеве рассчитались за проезд «Тройкой» около 170 раз. В настоящее время возможность использования карты предоставлена на 12 маршрутах.

На втором месте оказались жители Красногорска – они воспользовались картой 130 раз. Оплата проездным доступна для жителей на пяти маршрутах. Третье место — у Балашихи, где «Тройкой» было оплачено 100 поездок. Здесь оплатить проезд «Тройкой» можно на 17 маршрутах.

В Химках картой «Тройка» можно расплатиться на 10 маршрутах. 1 февраля новым способом оплаты воспользовались 80 раз.

Запуск «Тройки» в Подмосковье

В начале февраля пассажиры региона получили возможность расплачиваться за проезд картой «Тройка» более чем на 300 городских маршрутах. Стационарное оборудование установили в 1,1 тысячи автобусов.

В настоящее время цена проезда по карте составляет 37 рублей по регулируемому тарифу, информация о возможности оплаты проезда «Тройкой» размещена в салонах транспортных средств.

Так, жители 53 городских округов Подмосковья могут оплатить проезд одной картой на городских маршрутах области и столицы, МЦД, метро.

Ознакомиться с перечнем маршрутов, где проезд оплачивается «Тройкой», можно по ссылке.

Планируется, что «Тройкой» можно будет рассчитываться и на остальных маршрутах «Мострансавто», а после — и на всех маршрутах региона. Также для пассажиров планируют ввести новые тарифы и программы, которые снизят стоимость проезда.

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