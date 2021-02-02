РИАМО - 2 фев. Областной этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» пройдет 13 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Лыжня России» – одно из самых ожидаемые зимних спортивных событий. Лыжи – один из самых популярных видов спортивного досуга в зимний период. 13 февраля Химки станут местом притяжения всех поклонников активного образа жизни», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в Подмосковье находятся 187 лыжных трасс. Множество любителей спорта в регионе с удовольствием участвуют в мероприятии из года в год.

На дистанции 10 километров будут соревноваться взрослые спортсмены, а также девушки и юноши 2003-2012 годов рождения. Категории зависят от пола и возраста. Зарегистрироваться для участия можно на сайте живуспортом.рф в разделе «мероприятия».

Комиссия по допуску участников будет работать с 8 по 12 февраля по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1. (Метро «Строгино»), бизнес центр «Орбита», стеклянное здание, корпус «альфа». Контакты для справок: info@gdesport.com, 8 (495) 230-05-14.