РИАМО – 2 фев. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в день рождения писателя прошло несколько онлайн и офлайн–мероприятий, сообщила пресс-секретарь музея-заповедника Юлия Балабанова.

Так, в Zoom прошли финал, а также награждение победителей XI Международного конкурса чтецких работ имени Чехова, в котором традиционно принимают участие начинающие актеры и студенты отечественных и иностранных театральных вузов.

«Еще у нас были подведены итоги большого проекта, который проходил в прошлом году, — лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non-Fiction». Пьесу победителя можно будет увидеть на фестивале «Мелиховская весна», – сказала Балабанова в эфире «Радио 1».

В рамках празднования дня рождения писателя была открыта выставка-диалог, посвященная Исааку Левитану и Антону Чехову, под названием «Пейзаж», которая поработает до 4 июня.

Балабанова отметила, что выставка необычная. Так, посетители смогут проследить возникновение и утверждение дружбы Левитана и Чехова.

Партнерами выставки стали музей-заповедник В.Д. Поленова, а также Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник и Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.