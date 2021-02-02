РИАМО - 2 фев. В центре столицы по требованию полиции на вход и выход закрыли станции метро, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад», — говорится в сообщении.

Поезда следуют мимо станций без остановок.

Ранее СМИ сообщили, что с вечера 1 февраля ограничен доступ на Красную площадь. Такое решение приняли правоохранительные органы.