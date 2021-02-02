РИАМО - 2 фев. Пожарным удалось потушить возгорание в здании на Полярной улице, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Во вторник в 19:44 в МЧС сообщили о пожаре в здании на Полярной улице. На третьем этаже в одном из помещений по адресу: улица Полярная, дом 54А, горели вещи и мебель на общей площади в 10 квадратных метров. По данным открытых источников, по этому адресу находится детский дом.

«Силами администрации в целях безопасности до прибытия пожарных люди были выведены из здания», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 20:16. Информации о пострадавших нет.