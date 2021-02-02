РИАМО - 2 фев. В Можайском городском округе в ближайшие два года планируют привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиций, что даст более 3 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Дмитрием Абареновым. Глава доложил о привлечении инвесторов в муниципалитет. В число крупнейших проектов вошли завод металлоконструкций, предприятие по производству детских молочных смесей, складской комплекс, горнолыжный курорт.

«По вашему поручению в ближайшие 2 года мы должны совершить прорыв в инвестициях. Ожидаем более 20 миллиардов рублей. Это даст свыше 3 тысяч новых рабочих мест. Сегодня это один из основных запросов жителей», — сказал Абаренов.

Строительство соцобъектов

В этом году в округе сдадут в эксплуатацию две школы – в Можайске и Тропареве. Кроме того, в муниципалитете появится Дворец спорта для борьбы, реконструируют стадион, отремонтируют культурно-досуговый центр.

«Мы реализовали первый этап строительства городского парка с лыжероллерной трассой, сейчас приступили ко второму. Как только позволит погода, сразу начнем работу. В этом году у жителей Можайска появится парк», - доложил Абаренов.

Вакцинация от Covid-19

В Можайске и Уваровке работают пункты вакцинации от коронавируса. С 5 февраля начнет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт у МФЦ.

«Вакцинация должна быть доступна, жителям — понятно, куда идти и обращаться. У вас территория большая, поэтому очень важны передвижные мобильные бригады. Нужно, чтобы максимальное количество людей смогло привиться», - подчеркнул Воробьев.