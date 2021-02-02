РИАМО – 2 фев. Симоновский суд заменил условный срок оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный – в 3,5 года, отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», - огласила решение судья Наталья Репникова.

До вступления приговора в законную силу Навальный будет арестован. ​

Оппозиционер будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он может провести в заключении 2,5 года с учетом того срока, который он провел под домашним арестом во время предварительного следствия.

Навальный был задержан по требованию ФСИН 17 января после возвращения из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН требовала заменить условный срок по этому делу на реальный. ​

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