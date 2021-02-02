РИАМО - 2 фев. Пожар произошел в здании на Полярной улице, на место возгорания выехали спасатели, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Во вторник в 19:44 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Полярная, дом 54, корпус 3», – говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным СМИ, пожар произошел в детском доме. Оттуда эвакуировали свыше 50 человек, в числе которых 38 детей.