РИАМО - 2 фев. В 2021 году в Можайском округе 58 многоквартирных домов обеспечат природным газом, около 10 тысяч жителей впервые получат в свои квартиры природный газ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Дмитрием Абареновым. На встрече обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием муниципалитета.
Он добавил, что еще одним важным вопросом является чистая вода.
«Я дал команду профильному министерству — к сентябрю ввести ВЗУ (водозаборные узлы - ред.) в шести населенных пунктах округа. Необходимо предельно внимательно сопровождать эту работу», — отметил губернатор.
Абаренов поблагодарил Воробьева за то, что в этом году за счет совместного решения с Фондом капремонта 58 многоквартирных домов будут обеспечены природным газом. Около 10 тысяч жителей впервые получат природный газ в свои квартиры.
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