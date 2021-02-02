РИАМО - 2 фев. В 2021 году в Можайском округе 58 многоквартирных домов обеспечат природным газом, около 10 тысяч жителей впервые получат в свои квартиры природный газ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Дмитрием Абареновым. На встрече обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием муниципалитета.

«2020 год вы и ваша команда закончили достойно, показали хорошие результаты. Важно, что уделяете большое внимание коммуникации с жителями. Прошу вас и дальше работать с таким подходом. Уровень газификации в Московской области большой, но в ряде территорий газа нет. Продолжайте с нашим министерством работу в этом направлении, чтобы дать возможность людям подключаться к газу», — сказал Воробьев.

Он добавил, что еще одним важным вопросом является чистая вода.

«Я дал команду профильному министерству — к сентябрю ввести ВЗУ (водозаборные узлы - ред.) в шести населенных пунктах округа. Необходимо предельно внимательно сопровождать эту работу», — отметил губернатор.

Абаренов поблагодарил Воробьева за то, что в этом году за счет совместного решения с Фондом капремонта 58 многоквартирных домов будут обеспечены природным газом. Около 10 тысяч жителей впервые получат природный газ в свои квартиры.