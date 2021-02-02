РИАМО - 2 фев. Предприниматель из Воскресенска обратился к областному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу с просьбой разобраться в ситуации, связанной с уголовным преследованием за организацию незаконной миграции, в результате предприниматель получил штраф, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«На рассмотрение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области поступило обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью с жалобой на расследование уголовного дела в городском управлении МВД России», – говорится в сообщении.

По итогам проверки помещений, которые располагались на земельном участке компании в городском округе Воскресенск, правоохранители выявили трех граждан Республики Таджикистан, которые проживали на территории РФ с истекшими сроками регистрации.

Так, в отношении гендиректора общества возбудили уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Головнев рассказал, что предприниматель в декабре прошлого года пришел на совместный прием, который проводился с прокурором региона. Тогда областная прокуратура взяла дело на особый контроль. После изучения его материалов стало очевидно, что у предпринимателя не было умысла в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Головнев добавил, что в конце прошлого года уголовное дело, которое завели в отношении предпринимателя, направили на рассмотрение в городской суд Воскресенска. В результате предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей.

По словам Головнева, этот предприниматель ведет честный бизнес, платит налоги, страховые взносы, предоставляет рабочие места жителям Подмосковья. Также он не был инициатором и организатором незаконной миграции граждан.

Временная регистрация и патент для осуществления трудовой деятельности на территории РФ в отношении граждан Таджикистана продлены работодателем.