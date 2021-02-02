РИАМО - 2 фев. Сотрудники столичной Росгвардии помогли женщине в поиске ее восьмилетней дочери, которая не вернулась домой после занятий в школе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Мать пропавшего ребенка подошла к росгвардейцу в центре города и подробно описала приметы девочки.

«Сотрудник незамедлительно передал информацию всем автоэкипажам, находящимся на маршруте патрулирования Красносельского района», – говорится в сообщении.

Спустя несколько минут автомобильный экипаж, который патрулировал территорию на Верхней Красносельской улице, обратил внимание на девочку, которая подходила по приметам, описанным ее мамой. Девочка объяснила, что она решила прогуляться после занятий в школе и забыла о времени.

После того, как девочка была найдена, ее передали родителям.