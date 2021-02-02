РИАМО - 2 фев. Первые 500 килограммов сыра компании «Рота-Агро» из Наро-Фоминского городского округа поступили в продажу в магазины Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В Подмосковье увеличивается количество производителей качественных сыров. В частности, первые более 500 килограммов высокосортных сыров из цеха компании «Рота-Агро» отправились на реализацию в торговые сети и розницу», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что речь идет о сырах из коровьего молока – камамбер, латтерия и из козьего – бюш, капретто. Сырье для производства сыров компания поставляет с собственной молочной фермы «Рота-Агро Благовещенье».

«Проектная мощность сырного цеха составит до 2 тонн переработки молока в сутки и до 5 тонн готовой продукции в месяц. В ассортимент войдут эксклюзивные виды сыров», — отметил Воскресенский.

В цехах компании на созревании находятся еще три вида сыров – полутвердый «Монтарино» и экспериментальные образцы – сыры по швейцарским и французским технологиям.

Компания «Рота-Агро» признана одним из лидеров по производству молока в Подмосковье.