РИАМО - 2 фев. В центре столицы остановлены работы в жилом доме конца XVIII века в Подсосенском переулке, здание представляет собой объект культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Мосгорнаследие зафиксировало, что в помещениях первого этажа проводятся работы без разрешения и согласования с департаментом.

«Жилой дом в Подсосенском переулке — двухэтажное кирпичное здание в стиле классицизм с ассиметричным фасадом. Оно было возведено по проекту архитектора М.Ф. Бугровского», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

После приостановки работ они были возобновлены собственником. Так, было заменено окно, проведен демонтаж его декоративного обрамления, в интерьерах произведен монтаж перегородок и отделка некоторых помещений современными материалами.

В настоящее время собственника вызвали для того, чтобы составить протокол.