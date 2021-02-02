РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области составило рейтинг муниципалитетов - лидеров инвестиционной привлекательности, в него вошел городской округ Люберцы, говорится в сообщении ведомства.

«В рейтинг вошли муниципалитеты, которые вносят весомый вклад в развитие экономики региона, в этих округах создаются благоприятные условия для роста инвестиций, дается импульс для развития бизнеса. Помимо Люберец, инвестиционно привлекательными муниципалитетами признаны Ленинский, Мытищи, Домодедово и Котельники», - говорится в сообщении.

Среди критериев оценки муниципалитетов - объем привлеченных инвестиций и новых налоговых резидентов, заполнение индустриальных парков, прирост количества МСП и их доля в центрах услуг «Мой бизнес».