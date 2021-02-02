РИАМО - 2 фев. В 2020 году желающие смогли оформить 91,7 тысячи «Карт провожающего», наибольшей популярностью услуга пользовалась на Казанском направлении Московской железной дороги, где было оформлено свыше 25 тысяч карт, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«На Горьковском направлении услугой воспользовались свыше 13 тысяч человек, на Ярославском – более 12 тысяч», – говорится в сообщении.

Основной пик оформления «Карты провожающего» в кассах Центральной пригородной пассажирской компании пришелся на лето. Тогда было оформлено свыше 29,5 тысяч карт. Самым популярным месяцем стал август – 12,5 тысяч.

«Карта провожающего» создана для граждан, которые встречают или провожают пассажиров. Карта дает возможность пройти через турникеты на платформу на срок до 30 минут.

Оформление карты возможно в кассах на 125 остановочных пунктах, а также на головных вокзалах столицы. Услуга бесплатная, однако при оформлении необходимо оставить залог в 100 рублей. Его возвращают после сдачи карты в кассу.

Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>