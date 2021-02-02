РИАМО - 2 фев. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) успешно приняли роды у женщины с болезнью Виллебранда — опасными неконтролируемыми внутренними кровотечениями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Болезнь Виллебранда при беременности осложняет процесс вынашивания ребенка и представляет угрозу для жизни матери и малыша. Однако своевременная диагностика патологии и контроль за свертывающей системой крови могут уменьшить до минимума возможность развития кровотечений и осложнений у будущей мамы», — сказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Патология встречается примерно у одной женщины на 10-20 тысяч родов. Это были третьи роды пациентки, но кровотечения от предыдущих родов до сих пор угрожали ее жизни. На протяжении всей беременности врачи вели контроль тромбоцитов в крови. А во время родов применяли специальную терапию, рекомендованную областными врачами-гематологами.

У женщины родился здоровый мальчик весом 3,73 килограмма и ростом 51 сантиметр. Маму с ребенком выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение акушера-гинеколога и гематолога.