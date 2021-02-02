РИАМО - 2 фев. Следователи проводят проверку по факту сбоя в работе лифта на северо-западе столицы, где находился 12-летний мальчик, он госпитализирован, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В одном из жилых домов по Ангеловому переулку произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. В лифте в этот момент находился несовершеннолетний.

«С подозрением на травму ноги 12-летнего ребенка госпитализировали в медучреждение с целью полного обследования. Организовано проведение доследственной проверки», — сказала Иванова.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка произошедшему на предмет наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).