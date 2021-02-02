РИАМО - 2 фев. На северо-востоке столицы по программе реновации построят дом, проектная документация на строительство объекта в районе Южное Медведково уже согласована, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства жилого дома в проезде Дежнева для участников программы реновации. Запроектированный дом – односекционный с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа. Всего в доме будет 101 квартира, а именно 36 однокомнатных, 59 двухкомнатных и шесть трехкомнатных», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что отделка в домах по реновации будет соответствовать комфорт-классу, что обеспечит быстрый, а также удобный переезд для жильцов.

Цоколь здания облицуют керамогранитом на клеевом составе, а наружные стены – керамогранитом в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. В рамках проекта предусмотрена внутренняя отделка квартир. В жилом доме также установят два лифта.

Планируется возведение подземной парковки, которая будет предназначаться для постоянного хранения легковых машин. Контроль за въездом и выездом будет осуществляться из помещения охраны, которое расположится на первом этаже здания, посредством видеонаблюдения.

Леонов отметил, что плоскостные парковки, проезды, пешеходные зоны, площадки для отдыха, игр детей и спорта – все это предусмотрено в рамках благоустройства территории.

Установка наружного освещения территории, размещение малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка зеленых насаждений также включены в проект.