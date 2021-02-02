РИАМО - 2 фев. Последний долгострой компании-банкрота СУ-155 завершили в Москве, в настоящее время жилой комплекс готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сказала, что компании «РК Строй» выдано заключение о соответствии объекта на Балаклавском проспекте, корпус 2 АБВ.

«Документ, выданный по результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзора, подтверждает соответствие построенного жилого комплекса техническим регламентам и проектной документации», – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года объекту присвоили почтовый адрес, а именно Балаклавский проспект, дом 15.

Подземная парковка на 346 машино-мест предусмотрена в трех домах, количество квартир в которых составляет 683 единицы. После того, как ЖК введут в эксплуатацию, права 389 пайщиков-физических лиц будут восстановлены.

Первое разрешение на возведение объекта выдали в 2008 году. Работы остановили по причине банкротства АО «СУ-155». Возведение завершала структура Банка Дом.РФ – ООО «РК Строй» по решению Минстроя России.

В настоящее время в столице достроили все шесть домов СУ-155. В мае прошлого ввели в эксплуатацию дом в Новых Черемушках.