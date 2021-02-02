РИАМО - 2 фев. Операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 183 458 звонков от будущих мам в прошедшем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Операторы помогают подобрать наиболее удобный роддом и записаться на прием к специалисту, отвечают на вопросы о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и услугах для беременных и молодых родителей – в том числе и комплексной услуге по оформлению документов, не выходя из палаты», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Кроме того, теперь по телефону женщинам оказывают консультации по грудному вскармливанию и перинатальной психологии.

Более 16 тысяч вызовов поступили в Подмосковье из различных регионов России. Количество вызовов на одного оператора в среднем за день доходило до 272.

Call-центр «Стань мамой в Подмосковье» открыли в 2018 году. Буквально за пару месяцев работы стала понятна его востребованность. К системе подключены все родильные дома Подмосковья.

Позвонить и задать интересующие вопросы будущие мамы могут по номеру 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

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