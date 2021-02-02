РИАМО - 2 фев. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту инцидента с кабиной лифта в доме на северо-западе столицы, где находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Инцидент произошел в жилом доме в Ангеловом переулке, где застрял лифт. В кабине лифта находился 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Проверку проводит Тушинская межрайонная прокуратура.

Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.