РИАМО - 2 фев. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту инцидента с кабиной лифта в доме на северо-западе столицы, где находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.
«Инцидент произошел в жилом доме в Ангеловом переулке, где застрял лифт. В кабине лифта находился 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.
Проверку проводит Тушинская межрайонная прокуратура.
Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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