РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца пройдет в Люберцах 13 и 14 марта, в нем приглашают поучаствовать танцевальные коллективы, говорится в сообщении Детской хореографической школы городского округа.

«14-й фестиваль-конкурс «Карусель Московии» состоится в очной форме. Заявки от танцевальных коллективов принимаются до 1 марта по почте: lubdanceshool@mail.ru, а также по телефону: +7 (495) 554-11-33», - говорится в сообщении.

Положение о конкурсе, в котором можно ознакомиться с условиями участия, а также формы документов для заполнения размещены в официальной группе Детской хореографической школы в социальной сети «ВКонтакте».