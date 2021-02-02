РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Городской округ Котельники стал победителем рейтинга муниципалитетов для развития бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила награды и поздравила муниципалитеты за весомый вклад в экономику региона», - говорится в сообщении.

Городской округ Котельники вошел в тройку лидеров и стал победителем рейтинга инвестиционно привлекательных муниципалитетов региона, в которых создаются благоприятные условия для роста инвестиций, дается импульс для развития бизнеса.

Основные критерии оценки муниципалитетов: объем привлеченных инвестиций и новых налоговых резидентов, заполнение индустриальных парков, прирост количества МСП и их доля в центрах услуг «Мой бизнес».