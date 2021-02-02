РИАМО - 2 фев. Смягчение требований к фотосъемке автомобилей в ходе технического обслуживания даст станциям техосмотра время для того, чтобы установить необходимое оборудование, сообщил РИАМО директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минтранс России планирует смягчить требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, для этого в регламент внесут соответствующие поправки.

«Для станций техосмотра это хорошая помощь. С них снимут какую-то обязаловку, либо отсрочат сроки по установке оборудования. В течение года, я думаю, они абсолютно спокойно перейдут к фотосъемкам авто», - сказал Канаев.

Он добавил, что на данный момент к осуществлению фотосъемок автомобилей на станциях техосмотра готовы не более 10% московских станций ТО.

«Станции техосмотра не готовы к фотосъемкам и просят ослабить эти требования. Потому что это съемка на въезде и съемка на выезде. Для этого нужно много оборудования, программное обеспечение, наличие специалистов», - добавил Канаев.

С 1 марта должна была вступить в силу норма, согласно которой фото машины при ТО должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям».