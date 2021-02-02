РИАМО - 2 фев. В городском округе Балашиха в гараже правоохранители обнаружили арсенал оружия, его хозяина задержали, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В гаражном боксе оперативники обнаружили шесть предметов, конструктивно схожих с автоматами, и 12 – с пистолетами. Кроме того, изъято более 5 тысяч патронов, 20 магазинов для пистолетов, девять – для автоматов, 11 приспособлений для бесшумной стрельбы и около 2,5 грамма амфетамина», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что по результатам исследования два автомата и такое же количество пистолетов представляют собой огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Оставшиеся предметы находятся на экспертизе.

Обыск проводился в ходе расследования уголовного дела по статье 111 УК РФ. По предварительным информации, 33-летний местный житель выстрелил в плечо своей сожительнице во время распития спиртного в гараже.

Уголовные дела возбуждены по статьям 222 и 228 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.