РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Заведующая научно-просветительским отделом МУК «Музейно-выставочный комплекс» Люберец Дарья Давыдова стала обладателем диплома победителя I степени в международном конкурсе, говорится в сообщении учреждения культуры.

«Дарья Давыдова представила на международный конкурс «Литературный мир» исследовательскую работу, посвященную литературному наследию владельца северной части Малаховки, - «Записки офицера или записки поэта? I Мировая война глазами С.А. Соколова-Кречетова». Ее работа получила высокие оценки жюри. Люберчанке вручили диплом победителя 1 степени», - говорится в сообщении.

Конкурс «Литературный мир» проходит в рамках проекта «Академия народной энциклопедии», который нацелен на поощрение специалистов в области исследовательской и краеведческой деятельности.