РИАМО - 2 фев. С 1 февраля время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево для автомобилей ограничено, это предотвратит скопление нелегальных такси на привокзальной площади, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Теперь въезд на территорию с бесплатным временем пребывания в 10 минут возможен через 2 часа после первого заезда. Данные меры введены по обращениям пассажиров в Минтранс Московской области», — говорится в сообщении.

Новые правила никак не скажутся на автомобилистах, которые приехали встретить или проводить пассажира. Так, при ошибке въезда водитель транспортного средства сможет заехать на территорию повторно бесплатно.

Если же автомобиль въезжает на территории аэропорта каждый день свыше двух раз в сутки, информация о нем будет передана для проверки разрешения такси патрулю управлению регионального административно-транспортного контроля Минтранса региона.

Также в целях ликвидации «стихийных» парковок с начала февраля на территории аэропорта работают парконы, фиксирующие нарушения правил стоянки, а также остановки.

По итогам анализа нарушений, которые были выявлены, нелегальные такси работают на первой линии парковки. Услуги проезда на небезопасном транспорте на территории аэровокзального комплекса навязывают «зазывалы». Таким образом, с декабря прошлого года на территории аэропорта выявили, а также эвакуировали на специальную стоянку 16 нелегальных такси, четыре из которых были транспортными средствами премиального класса.

В настоящее время работа по пресечению работы нелегальных такси на территории аэропортов Подмосковья продолжается.