РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 фев. 11 автомобилей эвакуировали в Котельниках в рамках профилактического рейда «Дорогу пешеходу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Котельниках сотрудники администрации совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели профилактический рейд под названием «Дорогу пешеходу».

«Целью рейда была проверка на предмет нарушений владельцами автотранспортных средств правил парковки вблизи пешеходных переходов. В результате рейда было эвакуировано 11 транспортных средств, на владельцев автомобилей составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» просит соблюдать правила и относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения, заключается в материале.