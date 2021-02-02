РИАМО - 2 фев. За первый месяц 2021 года на столичные спецстоянки переместили 125 машин, которые не имели номеров и были припаркованы в людных местах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Больше трети — это дорогие иномарки BMW и Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Автомобили попадают на специальные стоянки по причине того, что могут быть угнанными или использоваться в преступной деятельности. Перемещение транспортных средств с оживленных улиц представляет собой требование антитеррористической комиссии столицы.

Департамент просит жителей мегаполиса при обнаружении подозрительного автомобиля без номеров, который стоит в людном месте, сообщать об этом в ГИБДД по номерам: 102 и 112 или звонить в МАДИ по номеру: +7 495 540 76 56.

Названо место в Москве, откуда чаще всего эвакуируют неправильно припаркованные авто>>