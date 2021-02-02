РИАМО - 2 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью социальных сетей является извлечение прибыли, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он напомнил, что интернет-площадки — это в первую очередь бизнес. Поэтому часто руководство соцсетей не думает о пользователях, а гонится за прибылью.

«При этом нельзя ограничивать свободу слова и выбора граждан», — сказал Путин во вторник на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Президент также отметил, что зачастую современные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием».

Ранее глава государства сообщил, что система образования России достойно прошло испытание в период распространения коронавируса.