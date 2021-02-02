РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Почетную грамоту и знак отличия вручили руководству транспортного предприятия «МАП №1 автоколонна №1787» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«От министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого вручили награды руководству транспортного предприятия «МАП №1 автоколонна №1787» города Люберцы филиала АО «Мострансавто» - директору Евгении Гусевой и заместителю директора по перевозкам Сергею Калинину», - говорится в сообщении.

Гусева отмечена почетной грамотой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры за профессионализм и проявленную инициативу в работе, большой личный вклад в развитие и совершенствование наземного пассажирского транспорта на территории городского округа по итогам работы за 2020 год.

Калинин награжден знаком отличия «За заслуги перед городским округом Люберцы».

Транспортное предприятие АО «Мострансавто» занимает 63% рынка пассажирских автобусных перевозок в регионе. В 2021 году предприятие обслуживает 1 286 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области.